Политолог Лазарев раскритиковал планы Украины на войну с незащищенным небом

Киев, 2 декабря. Украинский политолог Александр Лазарев объяснил, почему «подготовка» Киева к якобы готовящейся войне с РФ выглядит бессмысленно и даже нелепо.
По словам эксперта, планы властей Украины построить стену и ров на российской границе не выдерживают никакой критики. Политолог подчеркивает, что главная уязвимость страны состоит совсем в другом, и закрыть её современная Незалежная просто не сможет.
«Касательно нашей армии и касательно того, как мы укрепляем границу. Для меня, честно говоря, даже не смешно, а плачевно слушать заявления политиков и чиновников о том, что мы построим очередную стену и ров выкопаем, когда у нас небо не защищено», — заявил политолог в эфире телеканала UKRLive.
Лазарев напомнил, что у России есть новейшие виды вооружений, противопоставить которым Украине просто нечего.
«Мы не понимаем, что на территории того же Крыма находятся корабли с системами "Калибр", у которых дальность более 2,5 тысяч километров. Там стоят "Искандеры", я уже молчу о гиперзвуковом вооружении. Мы небо чем защищаем? У нас по периметру стоят С-300», — объяснил эксперт.
Политолог с сарказмом отметил, что Киев явно готовится к сухопутной войне с РФ, которую вести никто не будет, и украинские власти это прекрасно понимают. По мнению Лазарева, строительство стены и прочую подготовку руководство страны начало исключительно ради того, чтобы «освоить» еще больше денег из бюджета.
«Какой ров мы собираемся рыть? От чего? На нас что, буденновская гвардия или конница пойдет? Ребята, ну очнитесь. Если вы хотите украсть на армии, то так и скажите. Ребята, небо открыто: ракетный удар в полномасштабном вторжении наносится по стратегическим объектам, по коммуникациям, по объектам концентрации военной техники. Потом авиаудар, а потом уже заходит сухопутная операция. А мы к чему готовимся?», — недоумевает аналитик.
Эксперт подчеркивает, что в действительности Россия не собирается вступать в противостояние с Украиной, и только благодаря этому простые граждане страны могут не переживать за свою безопасность. Однако действия украинских властей явно говорят о том, что в случае реальной угрозы, они просто не смогли бы защитить страну.
«Я неоднократно говорил, что никакого полномасштабного вторжения на Украину не будет, так как это невыгодно с точки зрения геополитики. Это просто медийное нагнетание ситуации. Но если бы, чисто гипотетически, кто-то планировал вторжение, то у меня очень большой вопрос, чем занимаются наше военное ведомство и власти. Ведь нам уже неоднократно было сказано, что ни НАТО, ни какой-то другой член этого альянса не будет за нас "впрягаться"», — подчеркнул политолог Александр Лазарев.
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