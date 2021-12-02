Политолог Лазарев раскритиковал планы Украины на войну с незащищенным небом

Киев, 2 декабря. Украинский политолог Александр Лазарев объяснил, почему «подготовка» Киева к якобы готовящейся войне с РФ выглядит бессмысленно и даже нелепо.

По словам эксперта, планы властей Украины построить стену и ров на российской границе не выдерживают никакой критики. Политолог подчеркивает, что главная уязвимость страны состоит совсем в другом, и закрыть её современная Незалежная просто не сможет.

«Касательно нашей армии и касательно того, как мы укрепляем границу. Для меня, честно говоря, даже не смешно, а плачевно слушать заявления политиков и чиновников о том, что мы построим очередную стену и ров выкопаем, когда у нас небо не защищено», — заявил политолог в эфире телеканала UKRLive.

Лазарев напомнил, что у России есть новейшие виды вооружений, противопоставить которым Украине просто нечего.

«Мы не понимаем, что на территории того же Крыма находятся корабли с системами "Калибр", у которых дальность более 2,5 тысяч километров. Там стоят "Искандеры", я уже молчу о гиперзвуковом вооружении. Мы небо чем защищаем? У нас по периметру стоят С-300», — объяснил эксперт.

Политолог с сарказмом отметил, что Киев явно готовится к сухопутной войне с РФ, которую вести никто не будет, и украинские власти это прекрасно понимают. По мнению Лазарева, строительство стены и прочую подготовку руководство страны начало исключительно ради того, чтобы «освоить» еще больше денег из бюджета.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Какой ров мы собираемся рыть? От чего? На нас что, буденновская гвардия или конница пойдет? Ребята, ну очнитесь. Если вы хотите украсть на армии, то так и скажите. Ребята, небо открыто: ракетный удар в полномасштабном вторжении наносится по стратегическим объектам, по коммуникациям, по объектам концентрации военной техники. Потом авиаудар, а потом уже заходит сухопутная операция. А мы к чему готовимся?», — недоумевает аналитик.

Эксперт подчеркивает, что в действительности Россия не собирается вступать в противостояние с Украиной, и только благодаря этому простые граждане страны могут не переживать за свою безопасность. Однако действия украинских властей явно говорят о том, что в случае реальной угрозы, они просто не смогли бы защитить страну.

«Я неоднократно говорил, что никакого полномасштабного вторжения на Украину не будет, так как это невыгодно с точки зрения геополитики. Это просто медийное нагнетание ситуации. Но если бы, чисто гипотетически, кто-то планировал вторжение, то у меня очень большой вопрос, чем занимаются наше военное ведомство и власти. Ведь нам уже неоднократно было сказано, что ни НАТО, ни какой-то другой член этого альянса не будет за нас "впрягаться"», — подчеркнул политолог Александр Лазарев.

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