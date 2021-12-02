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Кабмин поддержит развитие железных дорог в России

Экономика
Кабмин поддержит развитие железных дорог в России
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Правительство РФ готово выделить беспрецедентный объем инвестиций на развитие железных дорог в стране. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

В следующем году сумма выделенных на эти цели средств превысит 1 трлн рублей. Всего в течение трех лет будет вложено более 3 трлн рублей, сообщил глава Кабинета министров.

«В повестке заседания правительства финансовый план и проект инвестиционной программы на ближайшие три года ОАО "РЖД"», — сказал Мишустин.

Правительство РФ также намерено повысить уставный капитал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на сумму в 180,29 млрд рублей. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Сделать это планируется за счет размещения в пользу государства обыкновенных акций с номиналом 1 тыс. рублей.

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