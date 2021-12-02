Российский рынок акций снизился в пределах 1,7% в начале торгов Мосбиржи

Москва, 2 декабря. Торговая сессия на Московской бирже началась с падения основных индексов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Мосбиржи в начале дня опустился на 1,2%, до 3834,15 пункта, а индекс РТС упал на 1,7%, составив 1610,77 пункта. Котировки большинства «голубых фишек» упали в пределах 2,3%. Курс доллара составил 74,98 рубля. В настоящее время индексы Мосбиржи и РТС отыграли часть падения, повысившись до 3966,01 и 1690,15 пункта соответственно.

Спрос инвесторов на рисковые активы упал после сообщений, что ранее выпущенные вакцины могут быть малоэффективны против нового штамма «Омикрон». После этого инвесторы начали избавляться от рисковых активов в связи с риском введения новых ограничений.

Экономисты Всемирного банка ранее сохранили свой прогноз по росту российской экономики в 2021 году на 4,3% ВВП. При этом они снизили оценку на 2022 год с 2,8% до 2,4%.