Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма отпразднуют Рождество дважды

Лондон, 2 декабря. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон отпразднуют самый любимый праздник — Рождество — дважды. Не исключено, что наследники могут встретить рождественское торжество еще несколько раз.

Как пишет издание Express, Джордж, Шарлотта и Луи отпразднуют Рождество сначала с родителями, а затем отправятся к бабушке и дедушке по материнской линии. По словам эксперта по королевской семье Дункана Ларкомба, дети могут не ограничиться двумя празднованиями. Не исключено, что у них будет и третий праздник. Это будет возможно, если в этом году королевская семья все-таки соберется вместе в Сандрингеме. Однако это до сих пор под вопросом.

Пока королева Великобритании Елизавета II не определилась, будет ли устраивать праздник или нет. В последнее время она плохо себя чувствовала и вынуждена была отменить ряд поездок.

На днях сообщалось, что британской королеве врачи могут запретить праздновать Рождество в кругу семьи. Они беспокоятся за состояние Елизаветы II.