Политик Шерин отреагировал на антироссийские заявления генсека НАТО Столтенберга

Российский политик Александр Шерин отреагировал на антироссийские заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Глава Альянса пригрозил России санкциями в случае «применения силы на Украине» (напомним, Москва неоднократно опровергала все обвинения в наличии подобных планов), а также заявил, что «НАТО не приемлет даже мысли, что РФ может обладать своей сферой влияния».

НАТО считает неприемлемой даже мысль, что у России может быть своя сфера влияния, поскольку все ее соседи — суверенные государства, заявил в среду генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызвать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос на тему возможного приема Украины в НАТО как формы вторжения Альянса в историческую сферу интересов РФ, сообщает ТАСС.

При этом Столтенберг снова позволил себе утверждение о якобы «принадлежащем» Украине Крыме (Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по итогам референдума, как неоднократно подчеркивали в Москве, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН). Глава НАТО также высказался по поводу ситуации в Донбассе.

«Сама идея, что поддержка со стороны НАТО независимой страны [Украины] — это такая провокация [против РФ], просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», — отметил Столтенберг.

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Политик и общественный деятель Александр Шерин, комментируя заявления главы НАТО, отметил, что Россия ни с кем не собирается воевать, не борется ни за какие «сферы влияния», но намерена последовательно отстаивать свои экономические и политические интересы.

«Наша страна на всех уровнях неоднократно заявляла: мы не гонимся за сферами влияния, мы не рассматриваем наших партнеров как субъекты, над которыми мы должны доминировать или как-то на них влиять. Нам нужны партнеры, которые будут выполнять взятые на себя обязательства по оплате товаров и ресурсов, закупленных в России, или услуг, которые мы им оказываем», — отметил Шерин в беседе с ФАН.

Политик напомнил о лидирующем положении России в мире по продаже углеводородов и вооружений, которые охотно покупают партнеры нашей страны по ценам, продиктованным мировым рынком.

«Доминировать над кем-то, как это делают Америка, НАТО, которые диктуют всему миру как себя вести, размещают везде свои базы, мы не будем. Мы не призываем никого, как это делают США, увеличивать взносы в такую полностью бесполезную, на мой взгляд, организацию, как НАТО, — отметил собеседник ФАН. — То, что мы услышали от генсека Альянса, — это, по сути, какие-то мальчишеские заявления дворового уровня на тему «А вам слабо?». Нет, России не слабо, мы не пытаемся никому ничего доказывать. Как говорится — смотрите на табло. Кто-то там в 2014 году собирался «разорвать» нашу экономику в клочья. Кто-то говорил, что, дескать, Россия будет терять территории. И что мы видим? Прекрасный Крым в составе России, Крымский мост построен, Россия спокойно продолжает экспорт вооружений и углеводородов».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

По словам Шерина, именно это не нравится НАТО. Поэтому и звучат все эти антироссийские заявления с запугиванием всех войной, чтобы сократить поток инвестиций в Россию, отметил политик.

«Хочу всех успокоить — никакой войны не будет, никаких военных действий Россия вести не собирается. Но Россия имеет возможность защищать свои рубежи, защищать свои интересы благодаря гарантиям, которые дает наша армия, наша огромная территория, наши неисчерпаемые ресурсы. Именно это так злит США и НАТО. Сегодня Россия — одна их немногих стран, которая может себе позволить роскошь быть полностью независимым самостоятельным государством, которое никто ни к чему не может принудить, на которое никто не может надавить. Так что НАТО остается только болтовня, все эти пустые слова. Пусть лучше американцы и НАТО вспомнят, как они драпали из Афганистана. После этого нам сразу стало понятно, кто на кого какое имеет влияние. Так что, товарищи натовцы, успокойтесь и займитесь своими внутренними вопросами», — посоветовал Александр Шерин.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов в авторской колонке для ФАН напомнил о тяжелой ситуации в Донбассе в связи с постоянной угрозой возобновления там боевых действий и призвал не допустить нового кровопролития в этом регионе «по образцу» 2014-2015 годов.