Песков: вероятность военных действий в Донбассе крайне высока

Москва, 2 декабря. Москва обеспокоена высокой вероятностью возобновления масштабных боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле отмечают агрессивную риторику Киева, которая наводит на мысль о том, что руководство Украины не исключает начала боевых действий в Донбассе против ЛНР и ДНР.

«Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», — сказал Песков.

Он также добавил, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, что не соответствует действительности.

Стоит отметить, что Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы «готовящемся российским вторжением». В Москве отвергли подобные утверждения, отметив, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи российских границ. По его словам, сообщения западных и украинских СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.