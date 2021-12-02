Запад дал отмашку на перезагрузку политической системы на Украине

Киев, 2 декабря. Обещанного президентом Украины Владимиром Зеленским государственного переворота 1 декабря так и не случилось. Тем не менее, в центре Киева все же собрался мирный митинг, участники которого действительно требовали полной перезагрузки нынешней политической системы в стране.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что смена власти в Незалежной действительно может произойти. Как подчеркивает эксперт, многие политики на Украине уверены, что Запад уже дал на это добро, и именно с этим связаны все последние события в политической жизни страны.

«Я сейчас говорю вам очень важное. Многие элиты на Украине сегодня, в том числе и прозападные, убеждены, что Запад уже дал отмашку на перезагрузку политической системы. И этим обуславливается их жесткая оппозиционность в отношении президента Зеленского и его команды», — заявил политолог в эфире телеканала «Наш».

По словам Бортника, перезагрузка политической системы может произойти с участием президента Зеленского или без него. При этом, как отмечает эксперт, в случае смены власти у только возглавивших Украину политиков появится возможность для маневра, так как они получат определенный кредит доверия от населения, которым в свое время так и не сумел воспользоваться нынешний глава государства.

Федеральное агентство новостей /

«Организация внутреннего политического кризиса на Украине с перевыборами обеспечит приход к власти новых людей с новым мандатом легитимности, у которых, как минимум, поначалу не будет необходимости доказывать обществу, что они действую правильно. Такого рода перезагрузка может быть и с Зеленским, и без него», — пояснил политолог.

Тем не менее, как отмечает эксперт, очередная попытка сменить власть может быть крайне опасна для Украины, так как внутренняя политическая ситуация в стране окажется крайне нестабильной, а в такой ситуации ей будет еще сложнее устоять под давлением внешних игроков.

«Этот сценарий очень опасен для Украины, потому что он требует очень жестких договоренностей между геополитическими игроками. При этом каждый из этих игроков будет подозревать, что другая сторона эту нестабильность из-за перезагрузки будет использовать для того, чтобы отыграть результаты 2014 года. Ведь мы до сих пор живем в цикле Майдана, в цикле 2014 года», — считает политолог Руслан Бортник.

Ранее известный украинский ведущий, журналист Дмитрий Гордон подробно разобрал интервью заигравшегося президента Владимира Зеленского.