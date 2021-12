Еврокомиссия продлила запрет на авиасообщение между Ливией и странами ЕС

Брюссель, 2 декабря. Европейская комиссия возобновила действие запрета на полеты ливийских авиакомпаний в воздушном пространстве стран ЕС. Об этом сообщает издание Africa Intelligence.

Представители ЕК накануне провели заседание, на котором обсудили меры по борьбе с распространением COVID-19. В частности, речь шла о противостоянии новому штамму, получившему название «Омикрон».

Страной происхождения болезни называют Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В связи с этим Европейская комиссия старается временно запретить полеты с Африканского континента в Евросоюз.

The EU has renewed its ban on all Libyan airlines from flying in European airspace, affecting #Afriqiyah to @LibyanWings, and even Hala Air, the company used by Libyan diplomats and officials. #Libya https://t.co/5REvIpzyq8