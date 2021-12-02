Еврокомиссия продлила запрет на авиасообщение между Ливией и странами ЕС

Брюссель, 2 декабря. Европейская комиссия возобновила действие запрета на полеты ливийских авиакомпаний в воздушном пространстве стран ЕС. Об этом сообщает издание Africa Intelligence.

Представители ЕК накануне провели заседание, на котором обсудили меры по борьбе с распространением COVID-19. В частности, речь шла о противостоянии новому штамму, получившему название «Омикрон».

Страной происхождения болезни называют Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В связи с этим Европейская комиссия старается временно запретить полеты с Африканского континента в Евросоюз.

«Мера распространяется на все авиакомпании из Ливии, включая самую популярную среди дипломатов и членов кабинета министров компанию Hala Air», — говорится в сообщении.

The EU has renewed its ban on all Libyan airlines from flying in European airspace, affecting #Afriqiyah to @LibyanWings, and even Hala Air, the company used by Libyan diplomats and officials. #Libya https://t.co/5REvIpzyq8 — Africa Intelligence (@AfricaIntell) December 1, 2021

Европейская комиссия также уточнила, что полеты официальных лиц североафриканского государства в ЕС временно приостановлены. Сроки введенного ограничения неизвестны.

В конце ноября Египет прекратил авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма COVID-19. Таким образом республика пытается сдержать распространение «Омикрона» на территории континента.