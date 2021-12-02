Цинизм в чистом виде: как США призывают к миру в Донбассе

В преддверии стокгольмской встречи глав внешнеполитических ведомств России и США американский Госдепартамент распространил заявление, в котором утверждается, что Вашингтон не ищет конфликта из ситуации в Донбассе. Отмечается, что Соединенные Штаты понимают, что существует дипломатический путь решения, а сама Украина в то же время не представляет угрозы для Москвы.

Этим заявлением США завершили подготовку информационной почвы, на которой будет происходить встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, максимально обелив себя и Запад в целом, выставив РФ перед мировым сообществом в качестве «оккупанта». Как ожидается, стороны намерены обсудить ситуацию, складывающуюся вокруг народных республик на юго-востоке Украины, а также громкие заявления Вашингтона о якобы «предстоящей российской агрессии» в отношении соседнего государства.

Федеральное агентство новостей /

Нагнетая страх, американская сторона заявила о готовности, в случае если РФ развяжет агрессию против Украины, использовать такие санкции, от которых она ранее «воздерживалась». Кроме того, по мнению Блинкена, страны НАТО «будут наказывать» Россию, а сам альянс нарастит свое присутствие на «восточном фланге». Также Энтони Блинкен поспешил заверить, что предложит собеседнику «отвести войска от Украины».

Очевидно, что, действуя по единому замыслу, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи глав МИД стран — членов альянса отметил, что у России не может быть своих интересов в регионе. Это циничное заявление было сделано в ответ на вопрос журналистов о вторжении НАТО в зону исторического влияния России.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», — сказал Столтенберг.

Сложившаяся ситуация

facebook.com / Міністерство оборони України

Таким образом, перед встречей Лаврова и Блинкена имеются следующие озвученные позиции Запада по ситуации в Донбассе:

Вашингтон считает, что Украина (ее агрессивное поведение) не угрожает России;

США настаивают на дипломатическом решении конфликта;

Штаты не ищут конфликта в Донбассе;

американцы считают, что Россия должна немедленно отвести войска от границ с Украиной;

Соединенные Штаты будут наказывать Москву санкциями, от которых ранее «воздерживались»;

НАТО отрицает существование у РФ национальных интересов.

Однако все эти утверждения либо лживы, либо имеют своей целью спровоцировать Россию на действия, которые могли бы «подтвердить» фальшивые заявления американского Госдепа и Североатлантического альянса.

Несостоятельность позиций Блинкена и Столтенберга легко доказывается: достаточно лишь взглянуть на обстановку незамыленным взглядом. Беда в том, что Запад не хочет смотреть на ситуацию непредвзято — уж слишком «опасна» Россия для него.

Ложные сведения и достоверные: в чем разница?

В практике работы с информацией есть четкое разделение по степени достоверности сведений, поступающих к обработке и анализу.

Global Look Press / Sandro Maddalena / Volodymyr Zelensky

Ложными считаются такие данные, которые не соответствуют сложившимся обстоятельствам, противоречат информации из проверенных источников, или ошибочность которых неоспоримо доказана. Достоверными считаются сведения, полученные из нескольких источников, заслуживающих полного доверия и не противоречащих общей обстановке.

Теперь посмотрим на сложившуюся ситуацию. Например, когда Вашингтон заявил о том, что Украина не представляет угрозы для России, Блинкену стоило бы признать следующие очевидные и общеизвестные факты:

В район конфликта в Донбассе к настоящему времени Киевом отправлено порядка 125 тысяч военнослужащих — это половина всех вооруженных сил государства, в стране начата частичная мобилизация;

Войска Украины получили приказ не сдерживать себя в случае, если кто-то из командиров захочет пострелять по мирному населению самопровозглашенных республик (артиллерийские обстрелы участились многократно, страдают простые люди, многие из которых являются гражданами РФ, — это важно). Причем «пострелять» из тяжелых орудий по мирному населению Донбасса разрешают даже журналистам;

Спецподразделения Украины (а по некоторым данным — иностранные спецподразделения) позволяют себе на линии разграничения захватить офицера (гражданина Российской Федерации, на минуточку) Совместного центра по координации и контролю, осуществляющего работу, обусловленную Минскими договоренностями, и незаконно удерживать его, нарушая международные нормы;

Украина, в обход Минских договоренностей, приступила к боевому применению на линии соприкосновения сторон беспилотных разведывательно-ударных аппаратов «Байрактар», закупленных в Турции;

США накачивает Украину вооружением и военными инструкторами (на днях оперативную группу 81-й бригады Нацгвардии штата Вашингтон сменила группа 53-й бригады Нацгвардии штата Флорида), которые в украинской армии создают систему управления по стандартам НАТО;

Активизация провокационных действий на линии соприкосновения с ЛДНР произошла после того, как Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин , который ясно выразил поддержку Киеву в противостоянии с Москвой;

В начале декабря ФСБ РФ задержала нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России. Двое собирали информацию о стратегических объектах страны, еще один готовил теракт. Также в ФСБ сообщили об угрозе террористического характера со стороны Украины. Это далеко не первое задержание шпионов и диверсантов, направленных в Россию из соседней страны.

Легко можно сопоставить заявления американского Госдепа и фактическое положение дел. Таким образом, наблюдаемая обстановка свидетельствует, что между реальной ситуацией и тем, как ее рисуют западные спикеры, существует огромная разница и отсутствуют какие-либо взаимосвязи.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

На словах Вашингтон настаивает на дипломатическом решении конфликта в Донбассе, а в реальности накачивает Украину оружием, советниками и обещаниями поддержки в случае разрастания вооруженного конфликта, поощряя тем самым кровавый милитаристский угар, превращающийся в основной внутриполитический инструмент жителей Банковой.

Вашингтон твердит о предстоящей российской агрессии, а сам выстраивает четкую вертикаль управления Киевом, создает в этом государстве военные базы, проводит там учения своих подразделений, усиливает состав военных советников, а НАТО осуществляет перегруппировку своих войск, передвигая их ближе к российским границам.

США избегают вооруженного конфликта, а сами подталкивают Киев к необдуманным поступкам, провоцирующим РФ на адекватное укрепление своих рубежей, на всякий случай, что в западной прессе представляется как подготовка российской агрессии.

А вот по поводу утверждения Столтенберга, что Россия не должна иметь собственных интересов, вырисовывается чисто психиатрическая картинка: это когда больной не хочет признать для себя какого-то очевидного факта и находит выход в том, чтобы просто не замечать его. Однако известно, что рано или поздно правду ему признать все же придется, но цена признания для пациента будет уже другой.

Федеральное агентство новостей /

И вот на этом фоне Сергею Лаврову придется разговаривать со своим заокеанским коллегой. Почему-то нет никаких сомнений, что Энтони Блинкен на самом деле вполне оперирует реальной информацией. А то, что государственный секретарь США заявляет публично, лишь дань роли, которую он должен исполнять в рамках исторически обусловленного российско-американского противостояния. Тем не менее, как известно, сила в правде. И правда на нашей стороне.

Учитывая, что в последние дни президент Украины Владимир Зеленский сделал целую серию громких, но взаимоисключающих заявлений, сильно похожих на испуг от осознания перспектив страны в случае развязывания полномасштабной войны в Донбассе, переговоры между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном имеют все шансы стать переломными. В противном случае «цена признания для пациента будет уже другой».