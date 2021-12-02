Правительство Петербурга делает вид, что не замечает проблему снежного коллапса в городе

На порталах правительства Санкт-Петербурга практически отсутствует какая-либо информация о решении проблем, связанных со снежным коллапсом. При этом то, что есть, еще нужно умудриться найти. Подробнее — в материале ФАН.

Санкт-Петербург в ночь с 29 на 30 ноября накрыл циклон «Бенедикт», обильно засыпав улицы снегом. Ожидаемо — с самого утра город встал в десятибалльных пробках, а жители жаловались на отсутствие снегоуборочной техники и на нечищеные дороги. Из-за коллапса люди массово опаздывали на работу. Те же проблемы до сих пор не решены и сегодня.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Если зайти на сайт правительства Санкт-Петербурга, то на главной странице вы не увидите ничего, связанного со снегом. Основная информация — набившие всем оскомину ограничительные меры (туда не ходи, здесь — нельзя и прочее). Причем последняя новость датируется концом ноября, остальные две — октябрь и апрель.

gov.spb.ru / Prt Scr

Спускаемся ниже, где пестрят следующие заголовки: «Минимальная заработная плата в Санкт‑Петербурге в 2022 году составит 21,5 тыс. рублей», «Петербургским медикам вручены знаки отличия “За доблесть в спасении”», «Александр Беглов вручил государственные награды». Про снег ничего.

gov.spb.ru / Prt Scr

Про снежный коллапс вы ничего не найдете и во вкладках «Губернатор» и «Правительство».

gov.spb.ru / Prt Scr

Только во вкладке «Органы власти» висит новость: «За минувшие сутки с петербургских улиц собрано и вывезено больше 44 тыс. кубометров снега». Все.

gov.spb.ru / Prt Scr

Может, в официальных группах правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях дела обстоят лучше? В Instagram вы не найдете вообще ничего, посвященного уборке снега.

Prt Scr instagram.com / @spbgov

Открываем группу во «ВКонтакте». Первая новость — историческая справка по мостам. «То, чем можно любоваться вечно», — отмечают SMM-специалисты правительства.

Prt Scr vk.com / Правительство Санкт-Петербурга

Вторая новость — «Петербург сдержал рост тарифов на горячую и холодную воду».

Prt Scr vk.com / Правительство Санкт-Петербурга

При этом в комментариях можно сразу увидеть недовольство насчет снега.

«Тарифы сдерживать будете так же, как снег убираете с дорог? Никак?» — не сдерживает своего возмущения Венера С.

Prt Scr vk.com / Правительство Санкт-Петербурга

И только третья новость посвящена уборке снега (и это при том, что нужно еще спуститься вниз по ленте): «Чтобы петербуржцам комфортно было передвигаться по городу в снежную погоду, городские службы убирают снег и используют противогололедные материалы».

Prt Scr vk.com / Правительство Санкт-Петербурга

Однако в комментариях полно недовольных горожан. Многие отмечают, что снег никто не убирает.

«Это сейчас вы пошутили так, что ли? Где город убирают?» — пишет Дмитрий Колмаков.

Prt Scr vk.com / Правительство Санкт-Петербурга

«Что вы людей обманываете? Где идет уборка? Дворников не видно. Техники тоже», — возмущается Ольга С.

Prt Scr vk.com / Правительство Санкт-Петербурга

Ранее ФАН рассказывал, как неубранные дороги парализовали движение и во дворах, и на центральных улицах Петербурга, и на кольцевой автодороге. Петербург превратился в один большой снежный сугроб. Водители часами стояли в десятибалльных километровых пробках, не имея возможности двинуться с места.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Многие собеседники ФАН отмечают, что, похоже, городские власти даже не собираются принимать меры, чтобы привести город в порядок. Как невесело шутят петербуржцы, видимо, руководство Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым ждет весны, когда «все само растает». Впрочем, такая ситуация для зимнего Петербурга, увы, стала привычной, хотя назвать ее нормальной язык не поворачивается. Отметим, в ближайшие дни, по данным портала GISMETEO, Петербург ждет понижение температуры и новые осадки в виде снега.