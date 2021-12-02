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Предсказание Ванги о судьбе России вызвало бурную реакцию у читателей издания «Факти»

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 13:18
Общество
Предсказание Ванги о судьбе России вызвало бурную реакцию у читателей издания «Факти»
пресс-служба первого канала

София, 2 декабря. Очередное невероятное предсказание болгарской ведуньи Ванги вызвало бурную дискуссию среди читателей издания «Факти». В Сети появилось множество неоднозначных комментариев о недавно опубликованном пророчестве.

Великая предсказательница говорила, что мир серьезно поменяется после 2022 года. Однако далеко не все страны смогут ощутить позитивные последствия таких изменений. По ее словам, западные государства ожидает масштабный кризис. Что касается России и Китая, то эти страны, наоборот, вступят в эпоху великого развития и процветания. Стороны будут обмениваться современными технологиями и совершенствовать свой финансовый уровень.

Читатели болгарского издания «Факти» начали активно обсуждать новое пророчество ведуньи. Некоторые пользователи Сети поддержали слова Ванги, другие же сочли сказанное за фейк.

«А я слышал, что Ванга предсказывала, что США разделятся на 15 стран!» — написал один из комментаторов.

Предсказание Ванги о судьбе России вызвало бурную реакцию у читателей издания «Факти»
Prt Scr youtube.com / @СЕГОДНЯ

Юзеры обратили внимание, что сама Ванга не делала предсказания с указанием точных дат, а некоторые журналисты после неверно интерпретировали ее пророчества.

«Ванга — лгунья, работавшая на болгарский КГБ», — считает один из читателей статьи.

Как стало известно ранее, наследница Ванги Каеде Убер предсказала войну в 2022 году в малоразвитой стране. По ее словам, Землю ожидает множество столкновений, однако они окончатся не гибелью человечества, а приведут к согласию на планете.

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ванга предсказание 2022 год
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