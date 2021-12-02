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Песков заявил о готовности России вести диалог с Японией о заключении мирного договора

Политика
Песков заявил о готовности России вести диалог с Японией о заключении мирного договора
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 2 декабря. Россия продолжит диалог с Японией по поиску путей в вопросе заключения мирного договора. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что у Москвы и Токио есть некоторые проблемы в отношениях. Однако стороны готовы искать пути урегулирования недопониманий.

«Япония — наш партнер, мы дорожим нашими двусторонними отношениями», — подчеркнул Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Японские власти надеются заключить мирный договор с Россией. Об этом недавно сказал премьер-министр Фумио Кисида. Говоря об этом, он напомнил о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

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япония песков мирный договор
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