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Глава РСМД Кортунов: страны НАТО не собираются обеспечивать безопасность Украины

Армия
Глава РСМД Кортунов: страны НАТО не собираются обеспечивать безопасность Украины
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 2 декабря. Украине не стоит надеяться на официальное членство в НАТО, а также на защиту со стороны стран этого военно-политического блока, заявил глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он прокомментировал сообщения западных и украинских СМИ о якобы наличии «угрозы» со стороны РФ. По словам главы РСМД, Россия не собирается предпринимать какие-либо «агрессивные» шаги. При этом, отметил Кортунов, в России обеспокоены попытками западных стран начать военное освоение территории Украины. По его мнению, Североатлантический альянс не намерен предлагать Киеву официальное членство в организации.

«При этом взят курс на их мягкую интеграцию без конкретных обязательств по обеспечению их безопасности», — высказался о судьбе Украины и Грузии Кортунов в интервью «Известиям».

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал о подготовке ВСУ к эскалации конфликта в Донбассе. По его словам, киевские силовики активно готовятся к наступлению в регионе, передает «Царьград».

Кроме того, политологи Алексей Мухин и Владимир Корнилов прокомментировали статью польского издания Rzeczpospolita об Украине. По их мнению, в материале верно указано, что Киев не нужен НАТО.

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Все новости / Армия / Глава РСМД Кортунов: страны НАТО не собираются обеспечивать безопасность Украины
украина нато рсмд
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