Ливия и Турция возобновили пассажирское паромное сообщение спустя 40 лет

Триполи, 2 декабря. Паромное сообщение между Ливией и Турцией возобновилось спустя 40 лет. Об этом пишет издание Daily Sahab.

Корабль с пассажирами и автомобилями накануне отправился из порта Мисурата в провинцию Измир на побережье Эгейского моря. Более 25 лет североафриканское государство не обслуживается никакими международными морскими маршрутами.

Туристические связи с зарубежными странами серьезно пострадали в результате восстания 2011 года. Тогда боевики при поддержке НАТО убили ливийского лидера Муаммара Каддафи, после чего в регионе начались беспорядки.

В настоящий момент паромное сообщение между Мисуратой и Измиром возобновила компания «Кевалай». Время в пути займет около 48 часов. Судно должно вернуться 7 декабря.

