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Ливия и Турция возобновили пассажирское паромное сообщение спустя 40 лет
Весь мир
Ливия и Турция возобновили пассажирское паромное сообщение спустя 40 лет
vikingline.ru  /  Официальный сайт компании Viking Line

Триполи, 2 декабря. Паромное сообщение между Ливией и Турцией возобновилось спустя 40 лет. Об этом пишет издание Daily Sahab.

Корабль с пассажирами и автомобилями накануне отправился из порта Мисурата в провинцию Измир на побережье Эгейского моря. Более 25 лет североафриканское государство не обслуживается никакими международными морскими маршрутами.

Туристические связи с зарубежными странами серьезно пострадали в результате восстания 2011 года. Тогда боевики при поддержке НАТО убили ливийского лидера Муаммара Каддафи, после чего в регионе начались беспорядки.

В настоящий момент паромное сообщение между Мисуратой и Измиром возобновила компания «Кевалай». Время в пути займет около 48 часов. Судно должно вернуться 7 декабря.

«У нас есть предложения по запуску других маршрутов, в том числе с Египтом и Тунисом», — сказал сотрудник ливийского порта Таха Хадид.

Мисурата, расположенная примерно в 200 километрах к востоку от Триполи, является одним из главных городов страны, где расположено наибольшее количество турецких предприятий.

Ливия и Турция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения между странами. Профильные делегации уже посетили столичные аэропорты для оценки их возможностей и устранения недочетов в службе безопасности.

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турция ливия паромное сообщение
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