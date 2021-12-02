«Зона Валдая». В чем сегодня нуждается Россия?

Публицист Игорь Кимаковский разбирает по полочкам «валдайское» выступление Владимира Путина. Эта речь вызвала большой резонанс как среди российских экспертов, так и зарубежных мыслителей: кто-то критикует, кто-то сравнивает это выступление со знаменитой «мюнхенской речью». По словам автора программы, выступление российского президента на заседании XVIII Международного дискуссионного клуба «Валдай» — это руководство к действию.

О чем говорил Путин, что он хотел донести до зарубежных партнеров? Как российское государство будет укрепляться и строить свою внешнюю политику, какое займет место в мире, и как будет отвечать на внешние угрозы? Какой путь приведет Россию к процветанию? Ответы на эти вопросы вы найдете в новом выпуске передачи «Зона».