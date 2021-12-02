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Дмитрий Певцов выступил против введения Fan ID в РПЛ

Спорт
Дмитрий Певцов выступил против введения Fan ID в РПЛ
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 декабря. Актер театра и кино Дмитрий Певцов заявил, что не поддерживает идею введения паспортов для болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.

Народный артист России Дмитрий Певцов в ходе пленарного заседания в Госдуме раскритиковал идею введения Fan ID в РПЛ. Он считает внедрение паспортов болельщика «еще одной маленькой дифференциацией» граждан, которой вполне можно избежать.

«Это нужно прежде всего правоохранителям. Чтобы им было легче следить за хулиганами и тому подобное. При этом сейчас на стадионах есть такие системы идентификации, что нарушителя можно поймать за пару минут. ЧМ это показал. Все нормально, можно обойтись без внедрения паспортов и разделения людей на кого-то и кого-то», — подчеркнул Певцов.

Ранее фанаты московского ЦСКА выступили с заявлением из-за массовых задержаний после матча РПЛ с петербургским «Зенитом». Игра чемпионата России по футболу проходила на стадионе «ВЭБ Арена».

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Все новости / Спорт / Дмитрий Певцов выступил против введения Fan ID в РПЛ
футбол певцов критика fan id рпл
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