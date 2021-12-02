Песков: СМИ-иноагенты будут присутствовать на пресс-конференции Путина 23 декабря

Москва, 2 декабря. Кремль намерен пригласить на ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 23 декабря издания, которые имеют статус иностранного агента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на мероприятии будут присутствовать не все СМИ-иноагенты, поскольку их много.

«Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», — сообщил Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что статус иностранного агента не является для изданий запретом на работу в РФ.

Как стало известно ранее, Дмитрий Песков сообщил о лимите в 500 человек на пресс-конференции Путина.