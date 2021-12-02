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Политолог Кедми обвинил Зеленского в запугивании Украины словами о госперевороте

Политика
Политолог Кедми обвинил Зеленского в запугивании Украины словами о госперевороте
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский запугивает страну, чтобы ввести в стране режим чрезвычайной ситуации. Такое мнение выразил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал высказывание политика, который заявил о готовящемся госперевороте в стране. Украинский лидер также утверждал, что к этому якобы могут быть причастны россияне и олигарх Ринат Ахметов.

Кедми считает, что Зеленский подобными высказываниями пытается спасти свою политическую карьеру. Лидер запугивает страну, чтобы после ввести режим ЧС.

«Сегодня вообще определить на Украине, кто чей человек, невозможно. Тот, кто вчера был человеком Зеленского, сегодня об него ноги вытирает. А кто-то вчера был человеком Зеленского, и сегодня Зеленский об него ноги вытирает. Так что никто не знает, кто чей», — рассказал эксперт.

Политолог Кедми обвинил Зеленского в запугивании Украины словами о госперевороте
president.gov.ua / Офіс Президента України

Политолог напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко также пытался ввести режим ЧС, однако ему не разрешили это сделать. Сейчас Зеленский идет по пути предшественника, поэтому придумал историю с госпереворотом.

«Может быть, Зеленскому удастся то, что не удалось Порошенко», — предположил эксперт.

Кедми предположил, что президент Украины посчитал себя «бессмертным», поскольку выбрал в качестве жертвы Ахметова. По словам политолога, такая неоднозначная выходка может привести к серьезным последствиям.

Ранее Яков Кедми предрек крах Украины, если Россия перестанет поставлять кокс. По его словам, без соответствующего топлива подконтрольные Киеву предприятия зачахли бы в считанные месяцы.

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украина порошенко зеленский кедми
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