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Лукашенко: российские и белорусские военные проведут учения на границе с Украиной

Армия
Лукашенко: российские и белорусские военные проведут учения на границе с Украиной
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время белорусские и российские военные проведут учения на границе республики с Украиной.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили об увеличении военной активности со стороны Украины и соседних европейских стран. В ведомстве отметили, что подобные события вынуждают Минск предпринимать ответные меры, передает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что о совместных учениях он уже договорился с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, маневры пройдут в два этапа с разницей в месяц. К проведению первого этапа учений все готово, они состоятся в ближайшее время.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал белорусский лидер.

Ранее президент Лукашенко отмечал, что Запад продолжает наращивать ударную группировку войск у границ республики. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии.

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украина путин россия белоруссия лукашенко учения
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