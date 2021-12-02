Агент Хлебниковой прокомментировал информацию о заражении тканей лица у певицы

Москва, 2 декабря. Агент знаменитой певицы Марины Хлебниковой в комментарии ФАН не стал подтверждать или опровергать сообщения, что у пострадавшей при пожаре артистки началось заражение тканей лица.

Представитель исполнительницы указал, что вся информация об изменении состояния знаменитости будет появляться на ее официальных страницах в социальных сетях. Он попросил доверять только достоверным сведениям.

Ранее в четверг появились сведения, что пострадавшая при пожаре артистка испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Якобы у звезды началось заражение тканей. Врачи диагностировали у нее ожог роговицы.

В квартире Марины Хлебниковой произошел сильный пожар в середине ноября. Артистку госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы. Тогда врачи зафиксировали у знаменитости ожоги 20% тела, которые не несут угрозу жизни. Однако из-за большой потери крово-лимфо-плазмы исполнительнице потребуется переливание крови.