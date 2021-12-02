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Общественный деятель Юрий Оболонский пытается отсудить 1 млн рублей у рэпера Джигана

Шоу-бизнес
Общественный деятель Юрий Оболонский пытается отсудить 1 млн рублей у рэпера Джигана
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 2 декабря. Рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) обвиняют в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также оскорблениях и унижениях. С соответствующим иском обратился в суд общественный деятель Юрий Оболонский.

Негодование истца, который является председателем Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» и психологом МГТУ имени Баумана, вызвали ролики Джигана, распространенные в соцсетях. В связи с этими видео Оболонский обратился с иском в Хорошевский суд. Общественник пытается отсудить у рэпера 1 миллион рублей за нравственные страдания и моральный вред, пишет «СтарХит».

«Гражданин Устименко Д.А., на мой взгляд, распространил информацию, направленную на формирование привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к определенным действиям», — говорится в обращении истца.

По словам общественного деятеля, музыкант оскорбил и унизил честь и достоинство как лично его, так и всей своей аудитории. Оболонский приложил к иску заключение специалистов, которые провели лингвистическую экспертизу роликов Джигана. Экспертиза обошлась в 182,5 тысячи рублей, и психолог хочет, чтобы рэпер также компенсировал эти расходы.

Суд принял иск общественника к производству. Первое заседание по этому обращению состоится 22 декабря.

Джиган женат на модели и блогере Оксане Самойловой, с которой они воспитывают четверых детей. Супруга рэпера зарабатывает на рекламе в Instagram больше остальных звезд.

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суд рэпер джиган
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