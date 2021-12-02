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Алексей Ягудин перечислил положительные качества Дани Милохина

Шоу-бизнес
Алексей Ягудин перечислил положительные качества Дани Милохина
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о впечатлениях от знакомства с рэпером и TikTok-блогером Даней Милохиным. Спортсмен отметил, что молодежная звезда обладает положительными качествами.

Ягудин смог оценить таланты Милохина благодаря участию тиктокера в шоу «Ледниковый период». Фигурист признался в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!», что нормально относится к выходу блогеров на лед в таких проектах, поскольку это реалии современного мира.

По словам олимпийского чемпиона, он видел рэпера в провокационном наряде с половиной женского платья на премии Муз-ТВ, а также ознакомился с его выступлением на Петербургском международном экономическом форуме. После этого у Ягудина сложилось не лучшее мнение о Милохине, однако впоследствии оно изменилось.

«Я видел, как он начинал делать свои первые шаги весной, пробуя себя на льду. Я не хочу никого выделять, наверное, — это не в моей специфике. Он нереально добрый и светлый человек. Да, может быть литература обходит его стороной, но абсолютно добрейшей души человек, помогающий многим людям и работающий!» — перечислил положительные качества звезды TikTok спортсмен.

Алексей Ягудин перечислил положительные качества Дани Милохина
instagram.com / @danya_milokhin

Как отметил фигурист, деньги не сыпятся на блогера просто так — ради хороших гонораров он работает с утра до ночи. Поскольку Ягудин читает много мотивационных лекций, для него одним из основных моментов жизни является именно работа, а не желание что-то сделать. По словам олимпийского чемпиона, Милохин «реально хочет и реально делает».

Тиктокер катается на «Ледниковом периоде» в паре с Евгенией Медведевой. Поклонники подозревали их в романе, но Милохин и его партнерша уже развеяли подобные слухи.

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ледниковый период ягудин Милохин
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