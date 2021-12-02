Заслуженный профессор МГУ Владимир Горохов ушел из жизни

Москва, 2 декабря. Доктор филологических наук и заслуженный профессор Московского государственного университета (МГУ) Владимир Горохов умер в Москве. Ему было 88 лет.

Тело профессора обнаружила его племянница в квартире на западе столицы 1 декабря, передает РЕН ТВ. Причина смерти доктора филологических наук пока не названа.

Горохов родился в июне 1933 года в Улан-Баторе. Он окончил журфак МГУ в 1956 году, а работать в университете начал через десять лет после этого. Начиная с 1994 года профессор заведовал кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ.

letopis.msu.ru / Аналитическая служба МГУ имени М.В.Ломоносова

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