«Вышли сами убирать снег лопатами»: петербуржцы не дождались коммунальщиков

Северная столица продолжает утопать под толстым слоем снега, который безразличен и властям, и коммунальным службам, и даже дворникам.

Возмущенные жители Санкт-Петербурга жалуются в социальных сетях на огромные сугробы, из-за которых трудно и иногда даже невозможно добраться до работы, школы, детского сада, больницы и так далее. Особо отчаянные петербуржцы, не дождавшиеся эффективной работы коммунальщиков, вышли на улицы чистить снег самостоятельно.

«Сегодня жители нашего дома вышли убирать то, за что Администрация Красносельского района платит ЖКС 2, которые с задором отчитываются на странице района о якобы работе и получают деньги. А жители дома по Ленинскому проспекту 53/3 почему-то их ни разу не видели. Урны переполнены, сугробы не убраны. Но зато на бумаге все чисто. Пригласила главу района воочию убедиться в их нечестности. Приедет или проигнорирует?» — задался вопросом один горожанин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если дорожники еще кое-как убирают, то дворники вообще никак. Уважаемый губернатор, как так? Второй день около моего дома ни во дворе, ни на улице я не вижу даже следа дворников. Что-то гребут лопатами сами автомобилисты. За что, спрашивается, в моей розовой квитанции бодрая строчка “Уборка придомовой территории”», — отметил другой.

Люди просят власти города уделить внимание уборке и жалуются, что из-за выпавших осадков страдают в том числе дети и молодые мамы с колясками.

«А можно уделить внимание уборке снега? У нас во дворе столько снега, что ребенок пройти в школу не может. Ладно вчера никто не ожидал (как всегда). Ну а сегодня то что? Ничего не изменилось», — пишет один из пользователей соцсетей.

politexpert.net / Евгений Зайцев

«Я не могу выйти из дома с коляской. Высота снежного покрова на дороге 25 см. Вы считаете такую ситуацию нормальной?» — спрашивает другой.

«Вчера вышла по делам, и везде мамочки еле проталкивают коляски. Город не убирают совсем, только дороги», — возмущается третий.

Петербуржцы отмечают, что пытались решить вопросы через администрацию, но она ведет себя довольно равнодушно и не готова решать проблемы горожан.

«Мама моя сегодня звонила в администрацию по поводу уборки во дворе Добровольцев, и знаете, что ей там ответили: “Дома сидеть надо, а не по двору ходить”. Как это вообще понимать?» — возмущаются жители.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Люди отмечают, что неубранный снег — это не просто неудобно, но и опасно для жизни.

«Когда уберут снег?! Машины буксуют, люди падают!!! Безобразие просто!!!» — восклицают одни.

Невские Новости /

«Вчера надо было в центр к врачу ехать, еле добралась! Транспорт еле ехал. Синоптики же заранее о сильных осадках предупредили, но ночью ни одной снегоуборочной машины под окнами не проехало!» — отмечают другие.

На все жалобы петербуржцев в социальных сетях отвечал Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, который попросил жителей немного потерпеть.

«Мы понимаем Ваше беспокойство. Действительно, в городе активный снегопад, службы работают в полную силу. К сожалению, выполнить работы на всей территории одновременно невозможно», — отмечают в комитете.

Ранее ФАН сообщал, что на порталах правительства Санкт-Петербурга практически отсутствует какая-либо информация о решении проблем, связанных со снежным коллапсом. На главной странице нет ничего, связанного со снегом. Руководство Петербурга во главе с Александром Бегловым продолжает упорно делать вид, что не замечает проблему снежного коллапса в городе.