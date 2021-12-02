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Турпоток в Самарскую область рекордно вырос
Общество
Турпоток в Самарскую область рекордно вырос
Федеральное агентство новостей  / 

Внимательное отношение властей Самарской области к нуждам туристической отрасли, а также внедрение инновационных подходов позволило нарастить турпоток.

Согласно статистическим данным, по предварительным итогам текущего года, Самарская область вошла в число немногих российских регионов, которым удалось увеличить турпоток. Он оказался рекордным за последние десять лет, сообщает «Обозрение». Местные власти не намерены останавливаться на достигнутом. За ближайшие три года планируется создать туристско-рекреационный кластер с оборотом не менее 20 миллиардов рублей в год.

Природные ресурсы и развитая туристическая инфраструктура призваны стать новым драйвером развития экономики в целом. По мнению заместителя министра, руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова, туристическая отрасль региона сохраняет значительный потенциал для дальнейшего развития.

Важная роль отводится продвижению конкурентных туристических продуктов с использованием цифровых сервисов и технологии больших данных. Именно цифровизация туристической отрасли способна стимулировать рост внутреннего турпотока. Объективным фактором выступает и заметное сокращение объемов выездного туризма за рубеж в связи с жесткими ограничительными антикоронавирусными мерами, действующими в России.

Ранее ФАН сообщал, что Минстрой России разработал проект государственной программы «Развитие туризма». Проект был разработан в целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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