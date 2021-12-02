У пострадавшей при пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица

Москва, 2 декабря. Заражение тканей лица началось у певицы Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала при пожаре в московской квартире. Кроме того, врачи диагностировали у нее ожог глаз.

Артистка все еще находится в медикаментозной коме из-за сильных болей, пишет Telegram-канал Mash. Состояние знаменитости остается стабильно тяжелым.

У Хлебниковой обнаружен ожог роговицы. Чтобы инфекция не распространялась, врачи вводят ей антибиотики. Из-за опасности заражения к певице не пускают родственников и близких.