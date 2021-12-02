Эксперт Коновалов: развертывание БРК «Бастион» укрепит военное преимущество России на Курилах

Москва, 2 декабря. Россия в значительной степени усилит свои возможности на тихоокеанском направлении, развернув береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» на курильском острове Матуа, считает военный эксперт Иван Коновалов.

По словам Коновалова, в развертывании БРК «Бастион» Тихоокеанского флота РФ на острове Матуа есть два значительных плюса, передает «Звезда».

«С военной точки зрения постановка на дежурство такого комплекса, конечно, усиливает возможности России на тихоокеанском направлении в целом и на границах нашего государства. А с другой стороны, с политической точки зрения это еще одно подтверждение того, что всякая дискуссия об островах с Японией бессмысленна, потому что это наша территория и этот комплекс, в том числе ее будет защищать», — отметил эксперт.