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В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 12:32
Весь мир
В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран
Global Look Press  /  Yahir Ceballos / dpa

Дель-Рио, 2 декабря. Мигранты продолжают прибывать в стихийный лагерь под мостом близ города Дель-Рио, штат Техас. В октябре на пограничном участке было задержано 28 тыс. беженцев, сообщает FOX News.

По данным СМИ, мигранты прибывают в техасский город из 50 стран, среди которых Гаити, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Эритрея, Ливан, Узбекистан, Таджикистан и другие. Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) опубликовала предупреждение для беженцев.

«Мы сталкиваемся с людьми со всего мира, которые пытаются незаконно въехать в нашу страну. Наши агенты сосредоточены и упорно работают, чтобы обеспечить арест и идентификацию каждого, кто въезжает в нашу страну, чтобы поддерживать безопасность наших сообществ», — говорится в сообщении CBP.

Прибывающие беженцы наносят урон техасским землевладельцам, и те потребовали от федерального Правительства США возместить понесенный ущерб.

«Это становится очень дорогим. Мы ничего не слышали от федерального правительства о помощи владельцам частной собственности», — сказала исполнительный директор Ассоциации прав собственности техасцев Сьюзан Киббе.

В конце сентября американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента Джо Байдена раскрыть местонахождение мигрантов, которых вывозят из стихийного лагеря под мостом близ города Дель-Рио.

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мигранты сша техас
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