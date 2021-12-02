В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран

Дель-Рио, 2 декабря. Мигранты продолжают прибывать в стихийный лагерь под мостом близ города Дель-Рио, штат Техас. В октябре на пограничном участке было задержано 28 тыс. беженцев, сообщает FOX News.
NEW: Border Patrol in Del Rio sector report that just last week alone, they apprehended illegal immigrants from Syria, Lebanon, Eritrea (Northeast Africa), Uzbekistan, and Tajikistan.— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 1, 2021
In October, the sector encountered 28,111 migrants from 50 different countries. @FoxNews
По данным СМИ, мигранты прибывают в техасский город из 50 стран, среди которых Гаити, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Эритрея, Ливан, Узбекистан, Таджикистан и другие. Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) опубликовала предупреждение для беженцев.
«Мы сталкиваемся с людьми со всего мира, которые пытаются незаконно въехать в нашу страну. Наши агенты сосредоточены и упорно работают, чтобы обеспечить арест и идентификацию каждого, кто въезжает в нашу страну, чтобы поддерживать безопасность наших сообществ», — говорится в сообщении CBP.
Прибывающие беженцы наносят урон техасским землевладельцам, и те потребовали от федерального Правительства США возместить понесенный ущерб.
«Это становится очень дорогим. Мы ничего не слышали от федерального правительства о помощи владельцам частной собственности», — сказала исполнительный директор Ассоциации прав собственности техасцев Сьюзан Киббе.
В конце сентября американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента Джо Байдена раскрыть местонахождение мигрантов, которых вывозят из стихийного лагеря под мостом близ города Дель-Рио.