В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран

Дель-Рио, 2 декабря. Мигранты продолжают прибывать в стихийный лагерь под мостом близ города Дель-Рио, штат Техас. В октябре на пограничном участке было задержано 28 тыс. беженцев, сообщает FOX News.

NEW: Border Patrol in Del Rio sector report that just last week alone, they apprehended illegal immigrants from Syria, Lebanon, Eritrea (Northeast Africa), Uzbekistan, and Tajikistan.

In October, the sector encountered 28,111 migrants from 50 different countries. @FoxNews — Bill Melugin (@BillFOXLA) December 1, 2021

По данным СМИ, мигранты прибывают в техасский город из 50 стран, среди которых Гаити, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Эритрея, Ливан, Узбекистан, Таджикистан и другие. Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) опубликовала предупреждение для беженцев.

«Мы сталкиваемся с людьми со всего мира, которые пытаются незаконно въехать в нашу страну. Наши агенты сосредоточены и упорно работают, чтобы обеспечить арест и идентификацию каждого, кто въезжает в нашу страну, чтобы поддерживать безопасность наших сообществ», — говорится в сообщении CBP.

Прибывающие беженцы наносят урон техасским землевладельцам, и те потребовали от федерального Правительства США возместить понесенный ущерб.

«Это становится очень дорогим. Мы ничего не слышали от федерального правительства о помощи владельцам частной собственности», — сказала исполнительный директор Ассоциации прав собственности техасцев Сьюзан Киббе.

В конце сентября американский телеведущий Fox News Пит Хегсет призвал администрацию президента Джо Байдена раскрыть местонахождение мигрантов, которых вывозят из стихийного лагеря под мостом близ города Дель-Рио.