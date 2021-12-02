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Журналист Портников: недальновидность Зеленского превратила его в орудие в руках Путина

Политика
Журналист Портников: недальновидность Зеленского превратила его в орудие в руках Путина
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский ведет ошибочную и опрометчивую политику, которая фактически превращает его в главного «агента Кремля» в Киеве. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников.

В колонке для издания Espreso журналист опубликовал скандальное разоблачение украинского лидера. По мнению Портникова, бывший артист «Квартала 95» патологически необучаем, а потакание его политическому невежеству со стороны правящей партии «Слуга народа» только усугубляет положение.

«Глава государства патологически не обучаем, даже когда он перестанет быть президентом Украины, он так и не поймет, чем должен был заниматься на этой должности», — написал украинский журналист.

Журналист Портников: недальновидность Зеленского превратила его в орудие в руках Путина
Новостное агентство «Харьков». /

Заявления Зеленского о том, что он не боится диалога с Россией — это политический фарс, ведущий к дестабилизации страны. По словам Портникова, если президент России Владимир Путин захочет обсудить Украину, он будет вести переговоры с американским лидером Джо Байденом, а не с экс-комедиантом.

«Вопрос в том, что безответственные разговоры об этих переговорах под аплодисменты обезумевших поклонников президента — это прямой путь к дальнейшей дестабилизации страны. В этом контексте Зеленский выглядит просто орудием в умелых руках Путина. Хотелось бы надеяться, что слепым», — заключил Портников.

Ранее украинского лидера подверг публичной критике известный политолог и журналист Евгений Сатановский. По словам эксперта, Зеленский самостоятельно раздул «мыльный пузырь» с мнимым госпереворотом и похоронил отношения с олигархом Ринатом Ахметовым.

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украина путин россия зеленский
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