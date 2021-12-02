Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 12:42
12:39
Весь мир
Талибы назвали недоразумением боестолкновения с иранскими пограничниками
12:39
Общество
Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Петербурге растет третий день
12:38
Политика
Донбасс сегодня: радикалы готовят провокации в ДНР, разведка ВСУ прибыла под Луганск
12:37
Происшествия
Пассажирка попала в больницу после ДТП с двумя автобусами на Лианозовском проезде
12:36
Общество
У пострадавшей при пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица
12:36
Общество
Петербуржцев предупредили об аварии трубопровода на улице Комиссара Смирнова
12:35
Армия
Эксперт Коновалов: развертывание БРК «Бастион» укрепит военное преимущество России на Курилах
12:32
Весь мир
В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран
12:30
Общество
Случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон» выявлены в Греции
12:30
Происшествия
Жителя Омской области отправили в колонию за отказ платить алименты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сына модельера Вячеслава Зайцева не подпускают к отцу

Шоу-бизнес
Сына модельера Вячеслава Зайцева не подпускают к отцу
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 декабря. Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор пожаловался, что окружение тяжелобольного отца не подпускает его. Он обвинил находящихся рядом с дизайнером людей в желании нажиться на звезде.

Мужчина очень тяжело переживает разлуку с именитым отцом. По его мнению, окружение, которое выводит Зайцева в свет, издевается над художником. Егор назвал это преступной эксплуатацией мастера и выразил надежду, что так называемые друзья понесут уголовное наказание.

«Подходят к телефону и, пытаясь имитировать его голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через желтые СМИ откровенные ложь и клевету», — заявил Зайцев в интервью «Звездачу».

Сын известного дизайнера рассчитывает, что состояние отца более-менее удовлетворительное. Он надеется увидеть его на работе в скором времени, пишет «Вечерняя Москва».

В конце ноября модельер, который ведет борьбу с болезнью Паркинсона, посетил светскую вечеринку по поводу завершения Недели моды в Москве. Вскоре в Сети появилось видео, на котором тяжелобольного мастера везут на инвалидном кресле.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сына модельера Вячеслава Зайцева не подпускают к отцу
мода зайцев болезнь модельер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать