Сына модельера Вячеслава Зайцева не подпускают к отцу

Москва, 2 декабря. Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор пожаловался, что окружение тяжелобольного отца не подпускает его. Он обвинил находящихся рядом с дизайнером людей в желании нажиться на звезде.

Мужчина очень тяжело переживает разлуку с именитым отцом. По его мнению, окружение, которое выводит Зайцева в свет, издевается над художником. Егор назвал это преступной эксплуатацией мастера и выразил надежду, что так называемые друзья понесут уголовное наказание.

«Подходят к телефону и, пытаясь имитировать его голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через желтые СМИ откровенные ложь и клевету», — заявил Зайцев в интервью «Звездачу».

Сын известного дизайнера рассчитывает, что состояние отца более-менее удовлетворительное. Он надеется увидеть его на работе в скором времени, пишет «Вечерняя Москва».

В конце ноября модельер, который ведет борьбу с болезнью Паркинсона, посетил светскую вечеринку по поводу завершения Недели моды в Москве. Вскоре в Сети появилось видео, на котором тяжелобольного мастера везут на инвалидном кресле.