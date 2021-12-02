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Талибы назвали недоразумением боестолкновения с иранскими пограничниками

Весь мир
Талибы назвали недоразумением боестолкновения с иранскими пограничниками
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Кабул, 2 декабря. Лидеры движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) считают «недоразумением» вчерашние бои на границе между Афганистаном и Ираном.

«В приграничной зоне района Канг провинции Нимруз между афганскими и иранскими пограничниками разгорелся местный спор, и теперь ситуация находится под контролем», — написал в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, руководство радикального движения уже отдало распоряжение своим соратникам прекратить любые боевые действия и не провоцировать обострение обстановки.

Крупные боестолкновения между членами «Талибана» и бойцами пограничной службы Ирана начались накануне, 1 декабря. Тогда в СМИ появились данные о том, что стороны начали стягивать к месту событий тяжелую технику и применяли артиллерию.

Также источники сообщили о первых потерях в рядах талибов, однако эта информация так и не была подтверждена.

При этом появились предположения о том, что радикалы смогли захватить несколько иранских пограничных КПП. Впрочем, уже через несколько часов эти данные опровергли представители Исламской Республики, сообщившие о прекращении перестрелки.

Точная причина столкновений все еще не известна. СМИ обнародовали версию о том, что поводом для конфликта стало неправильное понимание разделительной линии афганскими боевиками. Еще несколько лет назад иранцы возвели стены в нескольких сотнях метров от фактической границы в разгар борьбы с контрабандистами.

В первый день зимы иранские фермеры вышли за стену, что талибы могли ошибочно расценить как нарушение их границ, после чего и открыли огонь. В настоящий момент ситуация нормализована.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан иран граница талибан столкновение
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