Талибы назвали недоразумением боестолкновения с иранскими пограничниками

Кабул, 2 декабря. Лидеры движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) считают «недоразумением» вчерашние бои на границе между Афганистаном и Ираном.

«В приграничной зоне района Канг провинции Нимруз между афганскими и иранскими пограничниками разгорелся местный спор, и теперь ситуация находится под контролем», — написал в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

په نیمروز کې د افغان او ایراني پوله ساتو ترمنځ پيښه کنترول شوه

حادثه در بین محافظین سرحد افغان و ایرانی در ولایت نیمروز کنترول شد https://t.co/ps5BajsXVs pic.twitter.com/OmNaVCpibj — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 1, 2021

По его словам, руководство радикального движения уже отдало распоряжение своим соратникам прекратить любые боевые действия и не провоцировать обострение обстановки.

Крупные боестолкновения между членами «Талибана» и бойцами пограничной службы Ирана начались накануне, 1 декабря. Тогда в СМИ появились данные о том, что стороны начали стягивать к месту событий тяжелую технику и применяли артиллерию.

Также источники сообщили о первых потерях в рядах талибов, однако эта информация так и не была подтверждена.

#BREAKING: Clashes between the Taliban and Iran border forces underway. Taliban asked reinforcments. pic.twitter.com/tVUHYsak90 — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) December 1, 2021

При этом появились предположения о том, что радикалы смогли захватить несколько иранских пограничных КПП. Впрочем, уже через несколько часов эти данные опровергли представители Исламской Республики, сообщившие о прекращении перестрелки.

????جزئیات ماجرای درگیری نیروهای مرزی ایران با #طالبان



تسنیم نوشت:عصر امروز در منطقه شغالک در نزدیک ولایت نیمروز بر سر یک سوءتفاهم مرزی درگیری‌ میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان رخ داده است. pic.twitter.com/5nycsMW1iY — resalatplus (@resalatplus) December 1, 2021

Точная причина столкновений все еще не известна. СМИ обнародовали версию о том, что поводом для конфликта стало неправильное понимание разделительной линии афганскими боевиками. Еще несколько лет назад иранцы возвели стены в нескольких сотнях метров от фактической границы в разгар борьбы с контрабандистами.

В первый день зимы иранские фермеры вышли за стену, что талибы могли ошибочно расценить как нарушение их границ, после чего и открыли огонь. В настоящий момент ситуация нормализована.

1 Организация запрещена на территории РФ.