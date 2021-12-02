Saxo Bank подготовил «шокирующие прогнозы» для мировой экономики

Москва, 2 декабря. Экономисты Saxo Bank спрогнозировали масштабные кризисы в 2022 году, передают корреспонденты РИА Новости.

Скандинавские банкиры заявили, что в 2022 году произойдут масштабные экономические перемены. По их прогнозам, одним из драйверов изменений станет рост средней продолжительности жизни на 25 лет. Это закономерно повлечет за собой перестройку финансовых систем.

Saxo Bank предрекает, что прорыв в гиперзвуковых технологиях станет толчком для начала космической гонки и очередной холодной войны между США и Китаем. Позже к ним присоединятся другие крупные державы, среди которых будут Россия, Индия, Израиль и ЕС. Также аналитики призывают задуматься о климатических изменениях, которые также окажут значительное влияние на мировой рынок.

Главный специалист Saxo Bank Стин Якобсен ежегодно публикует «безумные прогнозы» развития человечества. По его словам, предсказания могут быть неточными, потому что основаны на его предположениях и догадках. Неоднократно отмечалось, что заявления Saxo не являются единственно верными, их главная задача — расширить представление о происходящем в мире, а не всерьез предупредить о переменах.

Стин Якобсен ранее прогнозировал рост курса рубля после запуска газопровода «Северный поток — 2».