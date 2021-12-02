Гусман вспомнил, как Познер занял его место на телемосте СССР и США

Москва, 2 декабря. Режиссер и телеведущий Юлий Гусман вспомнил о работе с журналистом Владимиром Познером на телемосте между СССР и США. Основатель премии «Ника» рассказал, как коллега занял его место.

Познера позвали на третий телемост в качестве ведущего, хотя на тот момент он еще был малоизвестен. В эфире проекта «Легенда» канала RTVI Гусман объяснил, что журналиста пригласили тогда на эту работу, поскольку требовался человек, безупречно владеющий английским языком.

«Пришел обаятельный человек, загорелый, который блестяще провел этот мост. Я говорил ему великие комплименты, что он гений. Он говорил мне, что я гениальный режиссер. Чудно все было, замечательно, а потом дороги разошлись», — поделился режиссер.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Как подчеркнул телеведущий, именно ему предложили стать главным редактором первых телемостов, проведенных в начале 1980-х годов. Однако потом место режиссера занял Познер. Гусман отметил, что это уже совсем другая история, пишет Teleprogramma.pro.

«Мы потом поговорили, все кончилось, но на первых двух телемостах Владимира Владимировича Познера не было. Это я хотел зафиксировать, потому что ходят всякие легенды», — заключил ведущий.

Владимир Познер работал в США и был лично знаком со звездой американского телевидения Ларри Кингом. Журналист ранее объяснил в беседе с ФАН, почему легендарному ведущему нет замены.