Жителя Омской области отправили в колонию за отказ платить алименты

Омск, 2 декабря. Крутинский районный суд Омской области приговорил злостного неплательщика алиментов к лишению свободы.

В Крутинском районном суде пришли к выводу, что 36-летний житель Омской области заслуживает заключения в колонии строгого режима сроком на три месяца за категорический отказ платить алименты на своего ребенка, оставшегося с бывшей женой, сообщает «Омск-Информ».

Суд учел упрямство обвиняемого, который, будучи ранее привлеченным к административной ответственности в виде назначения 60 часов исправительных работ, все равно уклонялся от выплаты алиментов.

Ранее ФАН сообщал о том, что судебные приставы Юрьев-Польского района Владимирской области арестовали машину, принадлежащую неплательщику алиментов. Если нарушитель не выплатит своему ребенку задолженность в размере 150 тысяч рублей, то лишится иномарки.