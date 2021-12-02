Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 12:42
12:41
Происшествия
Следовавший в Москву «Сапсан» остановился из-за умирающего пассажира
12:39
Весь мир
Талибы назвали недоразумением боестолкновения с иранскими пограничниками
12:39
Общество
Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Петербурге растет третий день
12:38
Политика
Донбасс сегодня: радикалы готовят провокации в ДНР, разведка ВСУ прибыла под Луганск
12:37
Происшествия
Пассажирка попала в больницу после ДТП с двумя автобусами на Лианозовском проезде
12:36
Общество
У пострадавшей при пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица
12:36
Общество
Петербуржцев предупредили об аварии трубопровода на улице Комиссара Смирнова
12:35
Армия
Эксперт Коновалов: развертывание БРК «Бастион» укрепит военное преимущество России на Курилах
12:32
Весь мир
В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран
12:30
Общество
Случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон» выявлены в Греции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блогер Валя Карнавал потеряла сознание во время встречи с поклонниками

Шоу-бизнес
Блогер Валя Карнавал потеряла сознание во время встречи с поклонниками
instagram.com  /  @karna.val

Москва, 2 декабря. Блогер Валя Карнавал почувствовала себя плохо после концерта в «Крокус Сити Холл» в Москве. Во время автограф-сессии она упала в обморок.

Все выступление звезда интернета стойко терпела боль в области лопатки. Прерывать концерт она не стала. Уже во время встречи с поклонниками блогер потеряла сознание. К счастью, девушку успел подхватить охранник. Потом Карнавал перемещалась по концертной площадке в сопровождении персонала, который придерживал ее за руку.

Присутствующие успели заснять этот момент и распространить видео в социальных сетях. Карнавал пока никак не прокомментировала инцидент. Поклонники предположили, что девушка довела себя до такого состояния из-за большой занятости на работе.

Недавно Валя Карнавал оказалась в центре скандала после перепалки с народной артисткой России Ларисой Долиной. Королева джаза убеждена, что петь для публики должны люди с профессиональным музыкальным образованием. Карнавал не согласилась с ней.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Валя Карнавал потеряла сознание во время встречи с поклонниками
здоровье обморок Валя Карнавал
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать