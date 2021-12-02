Блогер Валя Карнавал потеряла сознание во время встречи с поклонниками

Москва, 2 декабря. Блогер Валя Карнавал почувствовала себя плохо после концерта в «Крокус Сити Холл» в Москве. Во время автограф-сессии она упала в обморок.

Все выступление звезда интернета стойко терпела боль в области лопатки. Прерывать концерт она не стала. Уже во время встречи с поклонниками блогер потеряла сознание. К счастью, девушку успел подхватить охранник. Потом Карнавал перемещалась по концертной площадке в сопровождении персонала, который придерживал ее за руку.

Присутствующие успели заснять этот момент и распространить видео в социальных сетях. Карнавал пока никак не прокомментировала инцидент. Поклонники предположили, что девушка довела себя до такого состояния из-за большой занятости на работе.

Недавно Валя Карнавал оказалась в центре скандала после перепалки с народной артисткой России Ларисой Долиной. Королева джаза убеждена, что петь для публики должны люди с профессиональным музыкальным образованием. Карнавал не согласилась с ней.