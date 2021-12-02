Хуснуллин: трассу М-12 Москва-Казань могут продлить до Монголии

Москва, 2 декабря. Трассу М-12 из Москвы в Казань могут продлить до Новосибирска и границы с Монголией. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Постепенное открытие автомобильной дороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург начнется в 2022 году, основная часть дороги будет открыта в 2023 году. Платная автомагистраль является частью международного транспортного маршрута Западная Европа — Западный Китай.

«Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию и это в планах наших есть», — рассказал Хуснуллин в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.

Правительство России выделило свыше 127 млрд рублей на строительство автомагистралей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.