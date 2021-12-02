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Политолог Сатановский: обещанный Зеленским госпереворот оказался «мыльным пузырем»

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 12:22
Политика
Политолог Сатановский: обещанный Зеленским госпереворот оказался «мыльным пузырем»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским государственный переворот провалился, оказавшись «мыльным пузырем». С таким заявлением выступил авторитетный политолог и журналист Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, тот самый «мыльный пузырь» был надут самим бывшим артистом «Квартала-95», который теперь возглавляет Украину. Также, по мнению политолога, политическая выходка Зеленского всерьез разозлила олигарха Рината Ахметова, которому он приписал финансирование свержения власти. Президент Украины поступил глупо и вступил в серьезный конфликт, который затянется на продолжительное время, уверен Сатановский. Журналисту хватило одной фразы, чтобы поставить на место истерящего по поводу революции экс-комедианта.

Политолог Сатановский: обещанный Зеленским госпереворот оказался «мыльным пузырем»
instagram.com / @evgeniisatanovskii

«Ахметов на переворот не явился, представление оказалось мыльным пузырем, который был надут (Зеленеским. — Прим. ФАН) с целями, понятными исключительно ему самому. Хотя нельзя сказать, чтобы Ахметов был от этого шоу в большом восторге, так что горшки с ним украинский президент явно побил — и всерьез. Что, впрочем, является исключительно его личной проблемой — и гораздо большей, чем ему это сейчас кажется. Ну да он, впрочем, вообще человек не слишком умный. С юмористами это тоже бывает», — написал Сатановский в личном Telegram-канале «Армагеддоныч».

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте — это попытка политического шантажа и угроз оппозиции, которую представляет Ринат Ахметов. Об этом ранее заявил авторитетный политолог Руслан Бортник.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский: обещанный Зеленским госпереворот оказался «мыльным пузырем»
украина зеленский сатановский госпереворот
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