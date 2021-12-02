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Бывший канцлер Австрии Курц заявил об уходе из политики

Политика
Бывший канцлер Австрии Курц заявил об уходе из политики
pixabay.com

Вена, 2 декабря. Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политики. Об этом он сообщил изданию Kronen Zeitung.

Курц ушел в отставку 11 октября 2021 года. Против политика и его сотрудников ведется расследование по делу о коррупции. Его место занял Александер Шалленберг.

Скоро Себастьян Курц объявит о сложении полномочий председателя Австрийской народной партии. Он планирует сделать официальное заявление в течение нескольких часов. Его место в партии должен занять министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Недавно 35-летний Себастьян Курц стал отцом. Супруга Сюзаннэ родила ему сына. Именно появление ребенка подтолкнуло его уйти из национальной политики.

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Все новости / Политика / Бывший канцлер Австрии Курц заявил об уходе из политики
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