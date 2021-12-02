Власти Иордании хотят депортировать непривитых иностранцев

Для борьбы с распространением коронавируса и в связи с появлением нового штамма «Омикрон» власти Иордании ужесточили требования к иностранцам, приехавшим в страну на заработки. Теперь мигрантам, не прошедшим полную вакцинацию, грозят строгие меры, вплоть до депортации.

В сообщении государственного информационного агентства Petra отмечается, что решение направлено на защиту здоровья населения, поскольку прививка снижает риск тяжелого течения болезни и является профилактикой распространения COVID-19.

При этом все иностранцы могут получить вакцину бесплатно, без необходимости предъявления вида на жительство или разрешения на работу.

Unvaccinated expats in Jordan face strict measures, including deportation https://t.co/JyYUF7coBP — Jaun News English (@NewsJaun) December 2, 2021

Иорданский минздрав сообщает, что на данный момент в стране порядка 4,1 млн человек сделали первую прививку. В то же время свыше 3,7 млн людей уже полностью вакцинированы.

Тем не менее уровень заболеваемости для государства с числом жителей в 10,2 млн человек остается высоким: в минувшую среду там было зафиксировано 5 047 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заболевших с начала пандемии достигает почти 10% от всей численности населения.

По официальной версии Аммана, сейчас Иордания переживает третью волну COVID-19. К такому выводу медицинское ведомство пришло из-за увеличения случаев заражения и распространения новых мутаций вируса.

Global Look Press / Vladimir Prycek/CTK

По причине возникновения в Южной Африке штамма «Омикрон» въезд в королевство для путешественников из ЮАР и других стран региона был полностью запрещен.

Тем не менее накануне первые случаи заболевания этим типом коронавируса были зафиксированы уже в странах Персидского залива — в ОАЭ и Саудовской Аравии. Не исключено, что вскоре он дойдет и до Иордании.

«Омикрон» на данный момент признан самым заразным из всех существующих вариантов коронавируса. Как ранее отмечали сотрудники российского Центра имени Гамалеи, этот вид вируса может иметь более длительный переход от стадии заражения к возникновению серьезных осложнений и способен вытеснить предыдущие штаммы. При этом он может коснуться большего количества людей, в том числе и тех, кто ранее уже переболел, так что необходимость вакцинации населения становится еще актуальнее.