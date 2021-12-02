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Журналист Коц: авианосец Gerald R. Ford стал «трудным ребенком» ВМС США

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 11:55
Армия
Журналист Коц: авианосец Gerald R. Ford стал «трудным ребенком» ВМС США
wikipedia.org  /  Mass Communication Specialist's 2nd Class Kristopher Ruiz, Christopher Delano, Ryan Litzenberger - U.S. Navy

Москва, 2 декабря. Ввод в боевой состав ВМС США нового атомного авианосца Gerald R. Ford переносился уже несколько раз и в следующем году снова может не состояться, полагает аналитик Андрей Коц.

Полноценная эксплуатация USS Gerald R. Ford должна была начаться еще в 2016 году, напоминает журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости. Но при строительстве и испытаниях дорогостоящего боевого корабля обнаружились многочисленные проблемы, которые вынудили американское командование прибегнуть к каннибализации другого авианосца этого типа — John F. Kennedy.

«Нехватка деталей, необходимых для достройки CVN-78 Gerald R. Ford, привела к тому, что мы вынуждены позаимствовать их у второго авианосца проекта — CVN-79 John F. Kennedy. Речь о контроллерах двигателей, источниках питания, небольших насосах, концевых выключателях, приводах клапанов для различных систем по всему кораблю и ряде других комплектующих», — цитирует аналитик признание официального представителя ВМС США Клея Досса.

Как отмечает Коц, новейший авианосец американского флота стал «проблемным ребенком» с ненадежным оборудованием, таким как электромагнитные катапульты, аэрофинишеры, подшипники гребных винтов и самолетоподъемники. Кроме того, Gerald R. Ford совершенно беззащитен перед новым оружием российской армии и является легкой целью для гиперзвуковых ракет ВС РФ, резюмировал автор РИА Новости.

Ранее сообщалось о неизбежности разгрома авианосных группировок ВМС США при их попытке нанести удар по России. О превращении американских авианосцев в «уток-приманок» для ракет «Циркон» ВМФ РФ информировал «Царьград».

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Все новости / Армия / Журналист Коц: авианосец Gerald R. Ford стал «трудным ребенком» ВМС США
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