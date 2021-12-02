«Этот день в истории». Что произошло 2 декабря, праздники, факты, люди

2 декабря в России отмечается День банковского работника. Сам термин произошел от итальянского слова banco — лавка, на которой менялы раскладывали монеты. Ровно 31 год назад в России начала свое формирование современная банковская система.

День 2D-художников 2 декабря созвучно с «2D» — названием профессии дизайнеров двухмерной компьютерной графики. Мастера создают персонажей и придумывают целые миры для компьютерных игр, комиксов и анимации. Приятный плюс работы 2D-художника — возможность удаленно работать из любой точки мира.

2 декабря 1805 года армия Наполеона вступила в сражение с русско-австрийским войском под командованием Михаила Кутузова. Союзники потерпели поражение, потеряв 27 000 солдат, при этом французы ­не досчитались 12 000 военных. Историки возлагают вину за проигрыш битвы под Аустерлицем на Александра I, считая, что честолюбие монарха одержало верх над здравым смыслом.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».