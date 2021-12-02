«Этот день в истории». Что произошло 2 декабря, праздники, факты, люди

2 декабря в России отмечается День банковского работника. Сам термин произошел от итальянского слова banco — лавка, на которой менялы раскладывали монеты. Ровно 31 год назад в России начала свое формирование современная банковская система.
День 2D-художников 2 декабря созвучно с «2D» — названием профессии дизайнеров двухмерной компьютерной графики. Мастера создают персонажей и придумывают целые миры для компьютерных игр, комиксов и анимации. Приятный плюс работы 2D-художника — возможность удаленно работать из любой точки мира.
2 декабря 1805 года армия Наполеона вступила в сражение с русско-австрийским войском под командованием Михаила Кутузова. Союзники потерпели поражение, потеряв 27 000 солдат, при этом французы не досчитались 12 000 военных. Историки возлагают вину за проигрыш битвы под Аустерлицем на Александра I, считая, что честолюбие монарха одержало верх над здравым смыслом.
Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».