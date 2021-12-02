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Лента
02 декабря 18:43
18:43
Политика
Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине
18:42
Происшествия
Водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве
18:41
Общество
Долину назвали претенденткой на место покойного Градского в «Гoлосе»
18:40
Общество
Вольеры «китовой тюрьмы» в Приморье демонтированы после вмешательства прокуратуры
18:37
Политика
МИД Украины: Лукашенко «сжег мосты» заявлением о признании Крыма российским
18:36
Экономика
Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче нефти в январе
18:34
Происшествия
Путин эмоционально отреагировал на представленный отчет о трагедии в «Листвяжной»
18:32
Спорт
Перенесший сердечный приступ Эриксен возобновил тренировки с мячом
18:31
Общество
Финляндия отменила запуск поезда «Аллегро» до Петербурга из-за омикрон-штамма коронавируса
18:30
Общество
Доктор Комаровский развеял миф об антисанитарии в пунктах вакцинации против COVID-19
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«Этот день в истории». Что произошло 2 декабря, праздники, факты, люди

Общество

2 декабря в России отмечается День банковского работника. Сам термин произошел от итальянского слова banco — лавка, на которой менялы раскладывали монеты. Ровно 31 год назад в России начала свое формирование современная банковская система.

День 2D-художников 2 декабря созвучно с «2D» — названием профессии дизайнеров двухмерной компьютерной графики. Мастера создают персонажей и придумывают целые миры для компьютерных игр, комиксов и анимации. Приятный плюс работы 2D-художника — возможность удаленно работать из любой точки мира.

2 декабря 1805 года армия Наполеона вступила в сражение с русско-австрийским войском под командованием Михаила Кутузова. Союзники потерпели поражение, потеряв 27 000 солдат, при этом французы ­не досчитались 12 000 военных. Историки возлагают вину за проигрыш битвы под Аустерлицем на Александра I, считая, что честолюбие монарха одержало верх над здравым смыслом.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 2 декабря, праздники, факты, люди
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