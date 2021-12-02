Донбасс сегодня: радикалы готовят провокации в ДНР, разведка ВСУ прибыла под Луганск

Донбасс, 2 декабря. Украинские войска ведут обстрелы ДНР и ЛНР из вооружений БМП и тяжелых минометов. «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ) готовит провокации на донецком направлении. Командование ВСУ фальсифицирует данные о потерях. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в республиках Донбасса прошли без обстрелов. Но уже с утра четверга Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили огневую активность. В Донецкой Народной Республике обстрелян город Докучаевск. Здесь киевские силовики применили пушки боевых машин пехоты, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В Луганской Народной Республике из 120-мм миномета утром в четверг обстрелян поселок Сокольники. Из данного орудия выпущено два десятка снарядов. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Правый сектор» готовит провокации на донецком направлении

В управлении Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что располагают информацией о задействовании командованием украинской армии радикалов «Правого сектора». По данным защитников республики, группа националистов в количестве тридцати человек прибыла в 503-й батальон морской пехоты, который в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ выполняет задачи в районе Верхнеторецкого.

Народной милицией ДНР также получены сведения о намерениях «правосеков» продемонстрировать свои боевые возможности и устроить провокации на передовой. В связи с этим в оборонном ведомстве республики не исключают возможного обострения ситуации на донецком направлении.

Разведгруппа ВСУ готовит провокации под Луганском

В Луганске также информируют о подготовке противником провокаций в районе Станицы Луганской, что к северу от столицы ЛНР. В данный населенный пункт, где дислоцированы подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, прибыла группа военнослужащих из состава 131-го отдельного разведывательного батальона украинской армии.

Командование ВСУ фальсифицирует данные о потерях

Очередная небоевая потеря, произошедшая в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, списана командованием соединения на «агрессию ДНР», сообщают в народной милиции республики. Инцидент произошел в районе поселка Старогнатовка Донецкой области во время передвижения группы военнослужащих между взводными опорными пунктами.

Головной дозорной группы сержант Шевченко получил тяжелые ранения в результате подрыва на противопехотной мине, установленной украинскими силовиками. Остальные военнослужащие не пострадали. Данный факт представлен в штаб Операции объединенных сил (ООС) как ранение, полученное якобы в результате обстрела со стороны Народной милиции ДНР.

1 Организация запрещена на территории РФ.