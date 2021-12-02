Политолог Бортник: Зеленский угрожает оппозиции заявлениями о госперевороте на Украине

Киев, 2 декабря. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о госперевороте было угрозой оппозиции. Так считает политолог Руслан Бортник.

Украинский глава 26 ноября сказал, что переворот произойдет в стране 1 декабря. К нему якобы будет причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Прогноз Зеленского не сбылся, но на всякий случай он отправил полицию патрулировать улицы в Киеве.

Руслан Бортник считает, что теперь любые попытки дестабилизации будут рассматриваться на Украине как госизмена.

«Заявление про госпереворот и об Ахметове — это желтая карточка, последнее предупреждение для оппозиции и конкретно этой экономической группы. Власть показывает, что тот, кто будет заниматься протестной оппозиционной или протестной политической детальностью, в любой момент может быть обвинен в госизмене. Вот такой подход: государство – это я, это атака не на меня, а на пост президента», — сказал политолог в интервью РИА Новости.

В Киеве 1 декабря прошли только мирные акции. Участники митинга потребовали отставки Владимира Зеленского.