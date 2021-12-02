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Маргарита Суханкина объяснила, почему взяла детей из детдома

Шоу-бизнес
Маргарита Суханкина объяснила, почему взяла детей из детдома
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova / Global Look Press

Москва, 2 декабря. Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина воспитывает двух детей Валерию и Сергея, которых взяла из детдома. Она призналась, что долго искала своих наследников.

Прежде чем взять детей из детского дома, артистка советовалась с родителями. Они поддержали ее в желании стать матерью. На тот момент знаменитость уже не могла родить детей сама, а суррогатное материнство считала чужим.

Суханкина объездила все детские дома Москвы, но никто из детей ей не приглянулся. Своих будущих наследников она случайно увидела по телевизору и поняла, что это ее.

«Однажды я их увидела в программе. Тогда буквально вцепилась в экран. Сказала, что это мои дети сидят. И я поехала за Лерой и Сережей. Дети были из Тюмени. Я потом уехала на концерты, но вернулась за ними», — вспомнила певица в разговоре с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека».

Знаменитость души не чает в своих детях, но отмечает, что сталкивается с некоторыми трудностями. Артистка пытается уберечь сына от плохой компании, с которой, по ее мнению, он сдружился.

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Все новости / Шоу-бизнес / Маргарита Суханкина объяснила, почему взяла детей из детдома
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