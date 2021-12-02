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Объединенная авиастроительная корпорация расширяется за счет «Сухого» и корпорации «МиГ»

Экономика
Объединенная авиастроительная корпорация расширяется за счет «Сухого» и корпорации «МиГ»
uacrussia.ru  /  United Aircraft Corporation

Москва, 2 декабря. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации принял решение об объединении компании с РСК «МиГ» и организацией «Сухой».

Разработчик самолетов «Сухой», ведущая российская промышленная корпорация по разработке авиатехники РСК «МиГ» и Объединенная авиастроительная корпорация войдут в одну крупную структуру.

«На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО "ОАК", АО "Компания Сухой" и АО "РСК "МиГ". Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему "Сухого" и "МиГа" вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», — уточняется в сообщении ОАК.

Текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано еще до этого, дополнительно сообщили представители национальной корпорации. Так, функции исполнительного органа компании «МиГ» передали концерну «Сухой». При этом функции аналогичного органа «Сухого» перешли в ОАК.

Как заявляет генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, грядущее слияние организаций является очень важным событием для российской авиаотрасли. По словам эксперта, уже проработано множество деталей, которые позволят сформировать единый субъект отечественного самолетостроения.

Минпромторг России ранее заявлял, что российская сторона самостоятельно и без участия зарубежного капитала займется финансированием проекта истребителя пятого поколения Checkmate, который курируется самим ведомством, а также Ростехом и ОАК.

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Все новости / Экономика / Объединенная авиастроительная корпорация расширяется за счет «Сухого» и корпорации «МиГ»
авиация самолеты сухой оак объединение миг
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