Подержанные автомобили подорожали в России с начала года на 34%

Москва, 2 декабря. Автомобили с пробегом с января по ноябрь 2021 года подорожали в России в среднем на 34%, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

По их данным, в ноябре средняя стоимость подержанного автомобиля в РФ составила 922 тысячи рублей. В январе этот показатель находился на уровне 688 тысяч рублей. За 11 месяцев рост составил 234 тысячи.

За последний месяц легковые машины стали дороже в среднем на 6%, или на 49 тысяч рублей. Это повышение оказалось сильнее, чем за прошлые месяцы текущего года. Например, в октябре рост составил 4%, а в сентябре — 5%.

Национальное бюро кредитных историй ранее сообщило об увеличении числа запросов на кредиты для покупки машин на вторичном рынке. Так, в октябре 2021 года в России было продано в кредит 402,8 тысячи автомобилей с пробегом. При этом россияне оформили всего 328,6 тысячи автокредитов для покупки новых машин.