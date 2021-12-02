Специалисты «Аквариуса» и «Лаборатории Касперского» разработали смартфон для российских военных

Москва, 2 декабря. Российские разработчики придумали специальный смартфон с высокой степенью защиты для военных и сотрудников спецслужб. Новинку выпускает ГК «Аквариус» совместно с «Лабораторией Касперского».

Специалисты группы компаний «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию) и «Лаборатории Касперского» разработали смартфон для военных и спецслужб. Новинка обладает дополнительной защитой, о чем сообщила газета «Коммерсантъ».

Спецсмартфон разработчики охарактеризовали как карманный персональный компьютер (КПК). Первая партия насчитывает 200 устройств, работающих на операционной системе «Лаборатории Касперского». Она обеспечивает высокую степень защиты от взлома.

«Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме», — объяснил директор «Аквариуса» Владимир Степанов.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что их операционная система предназначена для использования в отраслях с повышенными требованиями к кибербезопасности: промышленности, энергетике и транспорте.

Ранее стало известно, что смартфоны на платформе Android имеют серьезную уязвимость. Эксперты компании ThreatFabric выявили вирус, который обходит защиту при считывании QR-кодов.