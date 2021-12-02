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ISU не исключил проведение Финала Гран-при по фигурному катанию в конце сезона

Спорт
ISU не исключил проведение Финала Гран-при по фигурному катанию в конце сезона
pixabay.com

Осака, 2 декабря. Финал Гран-при по фигурному катанию, который намеревались провести в японской Осаке, может пройти в конце сезона. Соответствующее заявление сделал Международный союз конькобежцев (ISU).

Турнир должны были провести в Осаке в период с 9 по 12 декабря. Однако Финал Гран-при пришлось отменить из-за штамма «Омикрон», поскольку в связи с его появление в Японии ввели запрет на въезд иностранцев.

ISU выразил сожаление в связи с отменой турнира. При этом Международный союз конькобежцев не исключил, что Финал Гран-при все же состоится.

«ISU оценит возможность переноса проведения Финала Гран-при на конец сезона и примет решение как можно скорее», — отмечается на официальном сайте организации.

Японские СМИ писали об отмене турнира в Осаке еще до объявления официального решения. От России в Финале Гран-при должны были выступить 16 фигуристов.

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Все новости / Спорт / ISU не исключил проведение Финала Гран-при по фигурному катанию в конце сезона
фигурное катание гран-при isu
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