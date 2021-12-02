Мира Тэрада: «О влиятельных педофилах в США и о том, чего они боятся»

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

В своей колонке я указываю на примеры того, как ради своих политических амбиций и материальной выгоды влиятельная элита США жертвует ни в чем не повинными людьми.

Сегодня мы поговорим о показательном примере, когда дело касалось даже не желания улучшить свое благополучие, которое, в общем-то, можно понять. Я имею в виду, что каждый из нас стремится жить лучше, но мы, по крайней мере, в большинстве имеем какие-то принципы и нравственные рамки. Эти рамки не позволяют заходить настолько далеко в порыве своего эгоизма, как это происходит в США. Сегодня я хочу поговорить не о благополучии и амбициях, а о грязном белье. О том, как далеко заходят люди, наделенные властью, чувствуя свою безнаказанность.

Джеффри Эпштейн был финансистом и миллиардером, однако публично стал известен как педофил и сутенер. Работа над этим делом началась еще в 2005 году, когда в полицию обратилась мачеха 14-летней девочки. Ребенку заплатили 300 долларов за эротический массаж миллиардеру. Позднее выяснилось, что в особняке у него было множество скрытых камер, которые снимали как его, так и многих его влиятельных гостей за совращением малолетних. Несложно догадаться, что в дальнейшем эти записи были использованы для шантажа. Да что там особняк! Эпштейн владел целым островом, на котором регулярно проводились оргии, в них участвовали самые влиятельные люди и малолетние девочки! Был также и самолет, известный как «Экспресс Лолиты». Думаю, пояснять, для чего он использовался, не требуется. Однако тогда дело удалось замять. Эпштейн признал себя виновным, согласился выплатить компенсации и был осужден, ему грозило пожизненное заключение. Десятки маленьких девочек с его легкой руки были растлены и изнасилованы, но каков был приговор? Эпштейна посадили в частное крыло тюрьмы во Флориде, откуда он мог выезжать работать в офис шесть дней в неделю по 12 часов. Звучит как отличная сделка, не так ли? Похоже, этот парень действительно умел договариваться. Тем более, что в итоге «отсидел» в такой «тюрьме» он всего 13 месяцев.

Однако в 2019 году Эпштейн снова оказался за решеткой. В его доме было обнаружено множество доказательств торговли людьми и сотни, а то и тысячи фотографий обнаженных девушек, многие из которых были детьми.

wikipedia.org / State of Florida / Общественное достояние

Сейчас немного отойдем от Эпштейна и переключимся на его близкую подругу — Гилейн Максвелл. Дочь британского лорда и медиамагната активно участвовала в грязных делах Эпштейна и поставляла ему несовершеннолетних жертв. А вот несколько имен тех, с кем эти чудовища были замечены публично, а то и вовсе дружили: бывшие президенты Дональд Трамп и Билл Клинтон, актеры Кевин Спейси и Крис Такер, бизнесмены Илон Маск и Майкл Блумберг, британский принц Эндрю. Последнего одна из изнасилованных с подачи Эпштейна девочек обвиняла в половом преступлении. Однако даже этого не хватило, чтобы эти двое попытались хотя бы скрыть свою дружбу — после освобождения Эпштейна они еще множество раз встречались и гостили друг у друга.

Судя по всему, некоторые из влиятельных «друзей» Эпштейна оказались не так лояльны к своему сутенеру, как сын королевы Великобритании, и испугались, что наказание может их настигнуть. В 2019 году миллиардер умер в тюремной камере. Официальная причина — самоубийство. Очевидная — убийство. Прожив какое-то время в камере, Эпштейн попал в больничное крыло с подозрением на суицид. Тогда он выжил, а очнувшись, утверждал, что никогда не пытался покончить с собой, а его полумертвое состояние — вина сокамерника, к слову, бывшего полицейского. Сокамерник за это никакой ответственности не понес даже со стороны тюремной администрации. Разумеется, ни камер, ни свидетелей не нашлось. Как и после, когда Эпштейн все же был найден повешенным. Это случилось в тот день, когда было обнародовано множество имен его клиентов, а сокамерника внезапно перевели в другое место.

Как человек, которого совсем недавно подозревали в попытке самоубийства, остался совершенно один, без присмотра? Подозрительно? Да. Кстати, по словам других заключенных, условия камер в этой тюрьме не позволяют повеситься. Тем более с его ростом. Это попросту невозможно. Подозрительно? Определенно. Да что тут подозревать? Его бывший судебный обвинитель и доктор, присутствовавший на вскрытии, в один голос утверждают, что это было убийство. На его запястьях были обнаружены следы — будто руки были скованы, но он сопротивлялся.

Педофилия — это ужасно. Насилие — это ужасно. И я писала это не для того, чтобы пожалеть убитого без суда и следствия человека, а для того, чтобы рассказать вам о том, как развлекается американская элита и как она заметает следы. Да даже по всем этим следам небрежности после его убийства очевидно, что им плевать. Мне очень жаль, что Джеффри Эпштейн так и не столкнулся с заслуженным наказанием. Его клиенты также избежали последствий. Это вопиющий случай безответственности со стороны власти и судебной системы. Однако я верю, что эти низкие люди с высоким положением получат свое наказание. Не на этом свете, так на другом.

Сейчас Гилейн Максвелл, подруга и соучастница Эпштейна, задержана ФБР и дожидается суда. Что-то мне подсказывает, что она опасается за свою жизнь. Слишком уж много голов и репутаций известнейших, влиятельнейших людей зависит от того, что скажет Максвелл в суде. А рассказать она может то, что повергнет американскую нацию и весь мир в шок. Нам остается только ждать развития событий.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.