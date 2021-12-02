Лукашенко и Путин проведут переговоры до конца года

Минск, 2 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, встреча состоится в конце декабря.

Главы государств обсудят текущие события. Также они определят план действий на 2022 год.

«Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты — то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год», — сказал Александр Лукашенко на встрече со спикером Госдумы Вячеслав Володиным.

Ранее президенты договорились, что белорусский лидер приедет в Крым. Он планирует в первую очередь посетить Севастополь.